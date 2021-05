GdS – La Lazio è su Gattuso, mentre De Laurentiis pensa a Inzaghi

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla del futuro delle panchine di Lazio e Napoli, che potrebbero vedere le loro strade incrociarsi.

Questo perché sembra che anche Simone Inzaghi, oltre all’addio certo di Gattuso, possa lasciare il proprio club. Questo perché la Lazio si è fatta avanti per l’allenatore azzurro mentre De Laurentiis pensa proprio a quello della Lazio.

Il quotidiano sottolinea che l’ipotesi non è da scartare, quella di un avvicendamento tra i due allenatori. Un’opzione da non trascurare in questi giorni che vedono entrambi accostati anche alla Juventus.

Comments

comments