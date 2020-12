GdS – La Procura di Perugia chiama ma Suarez non risponde

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta alcune notizie relative al caso dell’esame-farsa di Suarez. La Procura lo cerca.

In particolare, la Procura lo cerca per interrogarlo proprio sul caso legato all’esame-farsa sostenuto a Perugia. Gli impegni, tra quelli con l’Atletico e l’isolamento a causa del Covid, hanno fatto in modo che non ci fosse nessun contatto fino ad ora.

Intanto, la Procura di Perugia ha inviato una rogatoria per ascoltarlo in video conferenza. Anche qui, non c’è stata nessuna risposta; solo questione di tempo, perché Suarez dovrà spiegare il suo ruolo.

