GdS – Mertens sempre più leader, nonostante la situazione rinnovo

La Gazzetta dello Sport elogia Dries Mertens ed il comportamento che sta avendo, nonostante la situazione del rinnovo e la panchina con il Genk.

Un comportamento da elogiare, quello di Dries Mertens, per la Gazzetta dello Sport. Il belga si sta dimostrando sempre più leader, scrive il quotidiano, anche con i suoi atteggiamenti; come quello avuto dopo che ha saputo che contro il Genk non sarebbe partito dall’inizio: tutto normale.

Tra l’altro, durante il volo di ritorno a Napoli nessuno aveva molta voglia di ridere o scherzare, continua la rosea; Mertens però ha risollevato il morale del gruppo con la sua verve, soprattutto ad Arek Milik che ha vissuto una notte da incubo. Tutto questo nonostante il contratto in scadenza ed una trattativa per il rinnovo che va molto a rilento.

