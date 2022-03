GdS – Napoli al bivio dei propri sogni. Conta vincere contro l’Hellas

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle parole di ieri di Spalletti in conferenza stampa, con il Napoli ad un bivio per i suoi sogni.

Contro l’Hellas Verona conta solo la vittoria data la sconfitta contro il Milan. Questo è quanto riporta la rosea:

“Proprio per questo Spalletti ha bisogno di maggiore imprevedibilità negli ultimi 20 metri, per trovare profondità con Osimhen ma servono anche i gol dei trequartisti che finora hanno garantito un bottino insufficiente.

Come dice l’allenatore toscano il Napoli è al bivio dei propri sogni e non servono le chiacchiere, solo vincere al Bentegodi. Ma Barak e i gialloblù non sono d’accordo. Bisognerà capire chi sfrutterà meglio le chiavi, fra lui e Zielinski, per accendere il proprio motore.“

