GdS – Napoli, per Gattuso nessuna tolleranza per un altro ko come quello contro l’AZ

La Gazzetta dello Sport parla anche del match di questa sera del Napoli che sfiderà in Spagna la Real Sociedad per il secondo turno di Europa League.

Un match in cui il mister Gattuso non accetterà un’altra sconfitta come quella che c’è stata contro l’AZ la settimana scorsa. Il quotidiano parla del fatto che il tecnico lo ha spiegato ai calciatori e che perdere può mettere in discussione le ambizioni europee del Napoli.

Una posizione che il mister ha sottolineato anche ieri nel corso della conferenza stampa.

