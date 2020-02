GdS – Rinnovo Milik, c’è ancora il nodo clausola rescissoria

Oltre alla situazione relativa a Mertens, la Gazzetta dello Sport fa il punto anche su quella di Arek Milik; il rinnovo del polacco è ancora in stand by.

In particolare, il quotidiano riporta che persiste ancora il nodo che riguarda la clausola rescissoria da inserire nel contratto. L’entourage del giocatore ha detto no alla proposta del Napoli, 80 milioni di clausola, e non vorrebbe andare oltre i 50 milioni.

Le discussioni sul rinnovo di Milik vanno avanti da un po’, senza essere arrivati ad un accordo; il quotidiano chiude con l’ipotesi che, senza accordo, l’attaccante polacco possa finire sul mercato.

