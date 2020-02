GdS – Scatta la critica a Sarri dopo la sconfitta della Juve contro il Verona

La Gazzetta dello Sport critica Maurizio Sarri dopo che la Juventus ha subito la sconfitta contro il Verona ieri sera.

La rosea parla di una squadra che è nella via di mezzo, che non è più quella di Allegri ma non è neanche quella di Sarri. In particolare, con Allegri in panchina fino all’anno scorso, la squadra sembrava che avesse un altro tipo di atteggiamento; anche non giocando avrebbe portato a casa il risultato.

Il quotidiano prosegue, parlando del fatto che con Sarri questo non succede. La Juventus, quando è raggiunto, pare che si sieda, non reagisce e non colpisce. Da ciò la Gazzetta da le colpe proprio all’attuale allenatore bianconero.

