GdS – Serie A, per gli stadi si parla di occupazione “a scacchiera”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulle possibilità relative alla capienza negli stadi per i tifosi, alla luce del nuovo decreto.

Il nuovo decreto, infatti, permette di avere una capienza al 50% negli stadi per le regioni in zona bianca. Negli stadi però sarà sempre permesso di entrare a chi ha il Green Pass; quello che ha creato un cortocircuito nel decreto è l’obbligo di distanziamento di 1 metro. Sia in verticale che in orizzontale.

Questo vuol dire che gli stadi potrebbero vedere la loro capienza ridotta al 25-30% del totale dato che i sediolini sono molto vicini tra di loro; una problematica che non colpisce lo Juventus Stadium, grazie alle sue sedute più larghe.

Questa incongruenza ha bloccato la vendita dei biglietti per la nuova stagione, riporta la rosea; da qui la proposta di Gravina, presidente FIGC, che ha trovato il supporto del presidente della Lega Serie A Dal Pino. Proposta che vede un distanziamento a scacchiera negli stadi. Il tipo di distanziamento a scacchiera può rendere effettivo quel 50% di capienza negli stadi e ha trovato anche appoggio a livello parlamentare.

Tra le varie soluzioni, comunque, c’è anche la possibilità di interventi di ristori sulla fiscalità, per limitare le perdite dalla biglietteria. La rosea chiude sottolineando che nessuna società emetterà i biglietti finché non ci sarà una normativa finale. Sulla capienza, per quel metro di distanza, balla un 20% dei biglietti in più da poter vendere, nell’eventualità.

