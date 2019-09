Genk, il presidente Croonen: “Mi aspetto un Napoli arrabbiato”

Il presidente del Genk, Peter Croonen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“E’ vero che abbiamo vinto il campionato lo scorso anno ma va sottolineato che noi non siamo il top club del Belgio, ma una squadra giovane che si attesta tra le prime 5 del campionato. Essere in Champions è un gran risultato per noi che teniamo il focus rivolto al campionato. L’obiettivo non è vincerlo ma tornare in Europa.

Il Napoli è una grande squadra in Serie A e ha fatto benissimo con il Liverpool mentre noi col Salisburgo abbiamo subito troppo. Non ci aspettavamo di affrontare una squadra così forte ma la gara col Salisburgo ci ha insegnato tanto e di certo contro il Napoli giocheremo un’altra partita.

Dopo il Cagliari mi aspetto un Napoli ancora più arrabbiato. Ho visto gli Highlights e il Cagliari ha tirato una sola volta ottenendo una vittoria fortunata. Il Napoli è una delle migliori squadre in assoluto in questo momento ma a casa possiamo dare di più e credo verrà fuori una partita aperta. Il Napoli poi potrà contare su Koulibaly e Mertens che ci conoscono molto bene.

Quando prendemmo Koulibaly dal Metz si vedeva che aveva potenzialità speciali. Bisognava lavorare molto per limare i suoi difetti e immaginavo diventasse un difensore importante ma devo ammettere che a Napoli è cresciuto più di quanto mi aspettassi. Vanno fatti i complimenti al Napoli che non l’ha ceduto. Lui è una bella persona, ha sempre dimostrato amore verso il Genk e finalmente i nostri tifosi potranno salutarlo con una standing ovation.

Chiedo ad Ancelotti di non far giocare Mertens che supererà Maradona ed entrerà nella storia del Napoli ma spero non contro di noi.”

