Il primo tempo di Genoa-Cagliari, secondo anticipo della 37esima giornata di campionato, termina con i sardi in vantaggio con il gol di Pavoletti.

Il Cagliari è corsaro nel primo tempo della partita contro il Genoa; Pavoletti al 40′ porta gli uomini di Maran in vantaggio. Per Prandelli e i suoi il secondo tempo diventa fondamentale per non andare ancora di più in crisi nella zona retrocessione.

Genoa – Cagliari 0 – 1

40′ Pavoletti

