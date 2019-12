Genoa, esonero per Thiago Motta, si aspetta l’ufficialità: in arrivo Nicola

Caos in casa Genoa, sempre più vicino l’addio di Thiago Motta a cui è stato comunicato l’esonero. Nicola il probabile sostituto.

Thiago Motta e il Genoa, addio sempre più vicino. Comunicato in queste ore in via informale l’esonero al tecnico arrivato al posto di Andreazzoli qualche settimana fa. Ora avanza Davide Nicola, primo candidato alla panchina del Grifone dopo il no di Ballardini e i contatti poco convincenti con Andreazzoli che non ha più lo staff a disposizione. Ore calde al Genoa, la panchina sta per avere un nuovo proprietario.

Fonte: TMW.

