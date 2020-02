Termina, allo stadio Marassi di Genova, la prima frazione di gara tra Genoa e Lazio, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A.

Lazio in vantaggio a Genova. Continua a sognare la squadra di Inzaghi che si porta in vantaggio ad inizio partita grazie ad un gran gol di Marusic. Il Genoa prova a prendere il pallino del gioco in mano rendendosi pericolosa in un paio di occasioni ma i biancocelesti chiudono 0-1 la prima frazione.

