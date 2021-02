Genoa-Napoli 2-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio Ferraris/Marassi di Genova il Napoli ha affrontato il Genoa nella 21° giornata di Serie A. le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6 – Spesso nel calcio si cercano colpe nella direzione sbagliata. Ma un allenatore che colpe può avere se una squadra subisce appena 4 tiri in porta dei quali solo due nello specchio della porta e al tempo stesso tira verso la porta avversaria per ben 24 volte dei quali 11 nello specchio della porta? Soprattutto un allenatore che colpe può mai avere se una partita che si sta dominando viene messa in salita da un clamoroso errore individuale? L’unica cosa che si può rimproverare al tecnico è l’aver schierato Lozano a sinistra per l’intero primo tempo, non a caso il messicano è stato più efficace quando riportato sul lato destro.

OSPINA: 6 – Zero parate, due gol subìti di certo non per colpa sua, un errore in disimpegno per fortuna senza conseguenze.

DI LORENZO: 6 – Dal lato su non arrivano pericoli e quando ha potuto ha spinto anche con positività.

MANOLAS: 4 – Con Maksimovic non ha il giusto affiatamento e si vede ma lui ci mette del suo con una prestazione distratta e poco determinata.

MAKSIMOVIC: 4 – Il suo errore clamoroso che ha regalato il vantaggio al genoa ha compromesso la partita e il morale dei compagni.

MARIO RUI: 4 – Difende male e attacca peggio scegliendo sempre la soluzione sbagliata.

ELMAS: 6–

DEMME: 6,5 – Combatte, costruisce e prova a trascinare i compagni, sbaglia quasi nulla.

ZIELINSKI: 5 – Ha provato a dare la scossa squadra e a inventare qualche giocata senza successo, ma come sempre la discontinuità penalizza le sue prestazioni-

POLITANO: 7 – Primo tempo disordinato con tanta voglia di fare, meglio nel secondo tempo quando Lozano è stato spostato dal suo lato avendo così più libertà d’zione, Segna il gol e nel finale gioca a tutto campo.

PETAGNA: 6 – La traversa gli nega il gol poi tanto lavoro per la squadra, come sempre poco aiutato dai compagni.

LOZANO: 6 – Conclude poco in porta ma si da un gran da fare e mette paura alla difesa avversaria, gli è mancata un pizzico di incisività.

OSIMHEN (dal 54′ al posto di Petagna): 4 – Non è ancora in condizione? Solo un tiro in porta e nulla più se non qualche litigio con gli avversari.

INSIGNE (dal 54′ al posto di Zielinski): 5 – Il palo gli nega il gol numero 100 ma si vede poco condizionato anche dall’infortunio.

RRAHMANI (dal 68′ al posto di Manolas) S.V. – Ha poche opportunità per mettersi in mostra.

BAKAYOKO (dal 79’ al posto di Demme): S.V. – Entra bene in partita conquistando diversi palloni facendo ripartire la squadra.

ARBITRO MANGANIELLO (di Pinerolo): 4 – Il voto è condizionato da quel fallo da possibile rigore su Mario Rui. Ha arbitrato bene fino a quel momento ma quel possibile rigore è un episodio che avrebbe potuto cambiare il risultato e quantomeno avrebbe dovuto vederlo al VAR.

