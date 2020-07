Genoa-Napoli: probabili formazioni, statistiche e curiosità

Dopo la vittoria contro la Roma il Napoli di Gennaro Gattuso ha il Genoa sulla propria strada. Si gioca la 31esima giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa: (3-5-2) Perin; Romero, Goldaniga, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Napoli: (4-3-3) Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabiàn, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Lozano. All. Gattuso.

STATISTICHE E CURIOSITÀ

Il Napoli è una delle sole tre squadre (con Juventus e Parma) contro cui Davide Nicola ha perso tutte le partite da allenatore in Serie A (quattro).

L’attaccante del Genoa Goran Pandev ha giocato 92 gare e realizzato 19 gol in campionato con la maglia del Napoli – contro i partenopei ha segnato un gol (nel 2008 con la Lazio).

Il primo gol del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski in Serie A è arrivato proprio contro il Genoa nell’ottobre 2015 con la maglia dell’Empoli.

Il Genoa ha perso le ultime tre gare interne di campionato, subendo sempre almeno tre reti a incontro – solo due volte in Serie A il Grifone ha infilato una striscia di quattro sconfitte consecutive: nel dicembre 2012 e nel novembre 1959.

Il Genoa impiega 53 tocchi per effettuare un singolo tiro in questa Serie A: il rapporto più alto nel torneo in corso.

