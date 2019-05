Ghoulam: “Anno particolare, grazie a chi mi è stato vicino nei momenti più difficili”

View this post on Instagram

Ultima partita di una stagione da protagonisti e da chiudere in bellezza: bravi tutti! Per me è stato un anno particolare: soprattutto di crescita. Ho imparato a conoscermi ancora di più attraverso un lavoro duro e quotidiano. Ringrazio tutti quelli che, nei momenti più difficili, mi sono stati vicino. Club, città, tifosi d’Algeria e del Napoli nel mondo. Grazie, il vostro affetto è per me motivo di orgoglio e mi dà tanta carica e fiducia per il futuro: vi abbraccio 🙌🏽 😀 💪🏽 Dernier match de la saison à jouer les premiers rôles et finir en beauté : tout va bien ! Pour moi, ce fut une année spéciale en particulier pour mon évolution. J’ai appris à mieux me connaître et à travailler dur au quotidien. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu dans les moments difficiles. Le club, la ville, les supporters algériens et napolitains à travers le monde. Merci à tous. votre amour est une source de fierté et me donne beaucoup d’énergie et de confiance pour le futur. Je vous embrasse ⚽ #BolognaNapoli 🇮🇹 #SerieA 💙 #ForzaNapoliSempre 🇩🇿 #FG31