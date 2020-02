Ghoulam compie 29 anni: tra sfortuna e voglia di riscatto

Faouzi Ghoulam, terzino algerino del Napoli, compie oggi 29 anni. Il giocatore è da molto tempo alle prese con un serio infortunio.

Infortunio che l’ha colpito nel miglior momento della sua carriera, quando Faouzi era senza dubbio tra i migliori 3/4 terzini del panorama calcistico europeo.

E adesso il ritorno a quei livelli sembra utopia. Ma Ghoulam non molla: il ginocchio sembra essersi definitivamente ripreso e l’algerino è pronto a rientrare sui campi per riscattare e ritrovare quanto perso in questi anni, affrontati sempre col sorriso e fede, senza mai una parola fuori posto.

Oggi, nel giorno del suo 29esimo compleanno, l’algerino ha una voglia matta di tornare a far vedere che può ancora dare qualcosa per questa maglia, e sogna di ricostruire quella magica catena di sinistra che tanto aveva fatto innamorare i tifosi del Napoli e non.

