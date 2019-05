Ghoulam è l’uomo in più per la prossima stagione

Dopo il grave infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per più di un anno. Faouzi Ghoulam appare finalmente guarito del tutto.

E’ finita la stagione: ora il Napoli di Ancelotti deve capire quali sono i punti fondamentali da cui ripartire l’anno prossimo: uno è senza alcun dubbio Faouzi Ghoulam.

L’algerino, dopo essere stato lontano dal rettangolo verde per più di un anno e dopo il difficilissimo reintegro nei ritmi di gioco, sembra finalmente un giocatore ritrovato.

Questo anche grazie alla perseveranza di Ancelotti che dal primo momento ha sempre dichiarato di credere nel suo recupero.

Certo, non siamo ancora ai livelli del miglior Ghoulam, ma qualcosa si è già visto: col Bologna ha ritrovato la rete ed è stato uno dei migliori in campo con tante progressioni offensive e qualche recupero fondamentale in fase difensiva.

Da sottolineare la sua incredibile voglia di tornare al massimo e di contribuire al meglio al progetto Napoli: secondo le ultime indiscrezioni l’algerino sarebbe addirittura disposto a rinunciare alla Coppa D’Africa per preparare al meglio la prossima stagione a Dimaro.

Insomma, se il Napoli sta cercando l’uomo in più per la prossima stagione l’ha trovato: e si tratta di Faouzi Ghoulam.

