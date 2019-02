Ghoulam: “L’importante era passare il turno. Volevamo ritrovare fiducia”

Queste le parole di Faouzi Ghoulam, che è intervenuto nel post partita in mixed zone.

“L’importante era passare il turno, volevamo ritrovare fiducia. Non era semplice l’approccio alla partita, potevamo rilassarci ma non l’abbiamo fatto, siamo entrati subito in partita, una buona prova da parte della squadra.

Prossima avversaria in Europa League? Vedremo il sorteggio domani, ma per noi l’importante è la prossima partita di domenica, poi vedremo la prossima in Europa League. Quella di domenica è una partita importante per noi, da domani dobbiamo pensare subito al Parma.

Mia condizione fisica? Sto tornando bene, è stato fatto un lavoro fuori dal campo che è stato molto duro, ho avuto un po’ di tempo per digerirlo ma adesso sto tornando bene e sto facendo bene. Per me l’importante è ritrovare fiducia e tempo di gioco, il mister me lo sta dando.

Problema di motivazioni per gli attaccanti? Gli attaccanti vogliono sempre fare gol, c’è stata un po’ di sfortuna. Non prendiamo gol anche grazie a loro che fanno un gran lavoro difensivo, forse è per questo che manca un po’ di lucidità davanti alla porta, bisogna gestire meglio le energie.

Pallone Europa League? Per noi è sempre difficile ma è più difficile per i portieri”.

