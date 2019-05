Ghoulam rinuncia alla Coppa d’Africa per prepararsi a Dimaro

Faouzi Ghoulam sarebbe disposto a rinunciare alla Nazionale per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Lo riporta Cronache di Napoli.

Faouzi Ghoulam, come riporta l’edizione odierna di Cronache di Napoli, non mollerà tanto facilmente il posto da titolare. Per presentarsi al ritiro di Dimaro tirato a lucido, il mancino ha deciso di rinunciare alla possibilità di disputare la Coppa d’Africa con la maglia dell’Algeria. Quest’anno il torneo di disputerà per la prima volta d’estate dal 21 giugno al 19 luglio.L’esterno sinistro del Napoli ha deciso di rinunciarvi perché ha bisogno di lavorare per riprendere la forma migliore e perché sente ancora dei fastidi al ginocchio destro.

