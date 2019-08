Ghoulam su Instagram: “Tre punti sono il modo migliore per iniziare”

View this post on Instagram

Trois points: la meilleure façon de commencer la saison 🙌🏾 Tre punti: il modo migliore per iniziare la stagione 🙌🏾 Three points: the best way to start the season 🙌🏾 ⚽️ #FiorentinaNapoli 3-4 #SerieA #FG31 🇩🇿 #ForzaNapoliSempre 💙