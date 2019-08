Des adversaires robustes. Nous les affronterons avec respect mais sans crainte💪🏽 Avversari tosti. Li affronteremo con rispetto ma senza paura 💪🏽 Tough opponents. We will face them with respect but without fear💪🏽 #UCLdraw @championsleague #GroupE ⚽️ #ForzaNapoliSempre 💙 #FG31 🇩🇿 pic.twitter.com/NLrqYluEdL

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) August 29, 2019