Giacomazzi: “Il Napoli avrà molte occasioni per segnare”

A Radio Marte è intervenuto Guillermo Giacomazzi, ex calciatore; nel suo intervento ha parlato della partita con l’Arsenal e degli obiettivi del Napoli.

Guillermo Giacomazzi è intervenuto a Si Gonfia la Rete e ha parlato della partita di giovedì sera del Napoli, e degli obiettivi di mercato. Queste le sue parole.

Ancelotti ha detto che “Juventus docet” per quanto riguarda la partita con l’Arsenal

“L’Arsenal è una squadra attrezzata ed esperta, con giocatori forti. Ma li ha anche il Napoli; l’Arsenal concede e ti fa giocare, il Napoli avrà palle gol da segnare ma dovrà stare comunque attenta.”

Mercato Napoli, Correa. Qualche indiscrezione in più?

“So che c’è il Napoli dietro a Corre e questo lo può rendere solo felice, perché è una squadra importante in Italia. Indiscrezioni non ce ne sono ancora, ma c’è ancora tanto da dire in campionato sia per il Napoli che per la Lazio.”

Valverde piace al Napoli. Che giocatore è?

“Un giocatore che mi piace tantissimo, molto forte ed elegante. Ha giocato tante partite al Real e Ancelotti lo conosce bene; gli piace fare il play ma anche andare avanti, sa fare tutti e tre ruoli. Mi piace moltissimo come giocatore.“

