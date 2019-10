Giampaolo, Andreazzoli e Di Francesco ai saluti, ore decisive

Marco Giampaolo, Andrea Andreazzoli ed Eusebio Di Francesco, in queste ore si decide il futuro delle panchine di Milan, Genoa e Sampdoria.

Ore decisive per il futuro di tre allenatori.

Marco Giampaolo, tecnico del Milan, è sempre più vicino all’esonero. Non è bastata la vittoria, peraltro sofferta, contro il Genoa. Il rendimento del Milan è pesantemente sotto le aspettative e la dirigenza rossonera sta valutando le alternative per la panchina. Garcia, Pioli e Spalletti i nomi papabili per sostituire l’ex tecnico della Sampdoria.

E proprio a Genova si vivono ore frenetiche per gli stessi motivi. Sia su sponda blucerchiata e in casa del grifone.

Andrea Andreazzoli non è stato capace, fino a questo momento, di confermare la svolta voluta dal presidente Preziosi. Il progetto di rifondazione affidato all’ex allenatore dell’Empoli, che ha portato anche sul mercato a scelte sul medio-lungo termine, non sembra affatto procedere nella direzione giusta con il Genoa confinato al penultimo posto il classifica. Andreazzoli attende la decisione della dirigenza rossoblu con Pioli (accostato come detto anche al Milan) principale indiziato per la successione. Suggestione, quelle del ritorno di Nicola e di Thiago Motta.

Stesso discorso per quanto riguarda Eusebio Di Francesco. La Sampdoria è all’ultimo posto in classifica con tre punti, frutto dell’unica vittoria (contro il Torino) nelle prime sette partite di campionato. Dopo l’ultima sconfitta, la sesta stagionale, contro il Verona, il destino dell’ex Sassuolo e Roma sembra compromesso. Il nome principale resta quello di Pioli che, come visto però, è accostato anche alle altre due panchine in bilico e che, quindi, potrebbe giustamente voler temporeggiare per valutare l’opzione migliore.

