Giampaolo: “Inter più esperta di noi, sconfitta amara”

L’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta di questa sera contro l’Inter.

Il Milan è partito i primi 10-15 minuti titubante per capire quale fosse la reale forza dell’inter. La differenza che c’è è nel vissuto di alcuni giocatori dell’Inter, un’esperienza diversa che in questo tipo di gare lo fai valere. La partitasi è svolta su un piano di equilibrio rotta da quel calcio di punizione. Non mi sono piaciuti gli ultimi 15 minuti perché abbiamo avuto una reazione disordinata, emotiva, si è lasciata prendere dal trasporto della partita e lì abbiamo subito qualche ripartenza di troppo. Qualche differenza c’è, ma sul piano del vissuto. Poi il Milan era stato in grado di annullarlo quel piccolo gap. La sconfitta è amara, bisogna leccarsi le ferite ma dobbiamo bisogna ripartire. Quarto posto? Il campionato è lungo, la squadra è giovane e se ha la ferocia di migliorarsi sempre può arrivarci“.

