Giampaolo: “Sarri farebbe bene alla Juve, sarebbe un riconoscimento del valore del lavoro”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto detto sul suo futuro e non solo.

“Non ho deciso niente e non ho ricevuto offerte da altri club. Aspetto di parlare con il presidente Ferrero e di confrontarmi con lui. Non ho una strategia in vista di questo incontro. Zero. Valuteremo il lavoro fatto in tre stagioni, cosa si può fare e dove si può arrivare. Una big? Non sopporto più di perdere. Per me ogni sconfitta è diventata una lacerazione e ammazzerei qualcuno quando vengo sconfitto. I grandi giocatori migliorano le idee degli allenatori e li fanno grandi.

Bel gioco o risultato a tutti i costi? Semplice, risultato attraverso il bel gioco. E’ più difficile ottenere un buon risultato se giochi male. Per me non è una scelta, ma una strada obbligata cercare di esprimere un certo calcio. Poi so bene che serve a qualità, altrimenti devi arrangiarti in un altro modo.

Sarri alla Juventus? Sarebbe il riconoscimento del valore del lavoro. Con lui la Juve sottoscriverebbe una sorta di discontinuità con il passato: finora ha vinto con una squadra organizzata individualmente mentre con Sarri proverebbe a farlo collettivamente. Lui scompone le situazioni di gioco, sia in possesso che in non possesso, è simmetrico nel modo di pensare e ha un’idea di calcio che per essere portata a compimenti ha bisogno di una didattica recepita da tutti. E’ uno dei migliori d’Europa. Alla Juve farebbe bene perché ha i giocatori forti, che vincono le partite. La Juventus ha vinto per manifesta superiorità”

