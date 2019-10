Dopo la chiusura, in negativo, della trattativa per l’acquisto della Sampdoria, Gianluca Vialli torna in Nazionale al fianco di Roberto Mancini.

La coppia del gol, quella composta da Gianluca Vialli e Roberto Mancini, si ricompone per l’Italia. La notizia dell’ultima ora è, infatti, la proposta per il ruolo da Capo Delegazione degli azzurri per l’ex calciatore della Sampdoria.

Questa proposta arriva dopo che Vialli ha cercato di acquistare la Sampdoria da Ferrero, trattativa arenata nei giorni scorsi. Nel caso in cui sarà tutto ufficiale, l’ex attaccante sostituirà Gravina, il presidente federale, nel ruolo.

Comments

comments