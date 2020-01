Giordano: “Il Napoli avrà finalmente due centrocampisti in più, il Sarrismo non è replicabile”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

Da domani il Napoli avrà due centrocampisti in più che sono Demme e Lobotka e potrà applicare il calcio che ha in mente Gattuso. Ho solo una preoccupazione che nasce da questa ossessionante ricerca del Sarrismo che parte dall’ambiente. Il Sarrismo non è replicabile e poi aveva altri interpreti come Jorginho, Hamsik, Albiol.

Meret? Se Gattuso in conferenza dice che sabato vedremo e poi due ore dopo non convoca Meret mi viene da chiedermi: è possibile che si è fatto male in due ore?

Comments

comments