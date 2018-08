Giordano: “Il Napoli ha un’arma devastante”

A Maracanà, trasmissione di RMC Sport è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano che ha risposto ad alcune domande.

La Serie A quest’anno schiera un parco attaccanti di tutto rispetto. Quale tra essi ti incuriosisce di più? “Un’attaccante che mi piace è Immobile della Lazio che sa mettere in difficoltà gli avversari. Ha fatto grandi cose a livello nazionale, ma la Lazio non deve dipendere da lui. Contro la Juve sarà uno dei protagonisti. In Italia c’è anche Andrea Belotti che si sta riscattando dalla stagione scorsa, con la Roma non ha avuto tanti rifornimenti e ciò ha influito sulla sua prestazione”.

L’affermazione di Milik può ripercuotersi sul minutaggio di Mertens? “Milik non toglierà minuti a Mertens, perché per essere protagonisti su tutti i fronti c’è bisogno del turnover e Carlo saprà gestire la sua rosa al meglio. Arek è una grande arma per gli azzurri”.

