Giordano: “Lo Scudetto non è stato perso ad Empoli ma prima”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Come direbbe Sorrentino abbiamo tutti ragione perché l’abbiamo sviscerata davvero tutta questa stagione. Delle prime 7 del campionato il Napoli in trasferta perde, immeritatamente, solo contro l’Inter e questa è una dimostrazione di una doppia personalità.

Se c’è un limite in questo Napoli è nell’incapacità, e lo dice il curriculum vitae di questa squadra, di confrontarsi con palcoscenici di alto livello. La gara con l’Empoli per me già non fa più testo per me perché tutto è successo prima come quando il Napoli ha perso con il Milan.

Se c’è una cosa da fare, anzi andava fatta anche prima, era blindare dal punto di vista ambientale Spalletti. Se uno volesse giudicare con severità quello che ha detto sulla Filmauro che deve essere spostata a Castel Volturno dovrebbe dire che questa dichiarazione sa tanto di commissariamento per tutto lo staff.

In questi 18 anni nulla è stato catastrofico anzi perché questi di 18 anni di storia raccontano tutt’altro. Ma non si può far finta di non vedere l’altra parte di questa vicenda dove negli ultimi 9 anni in determinati momenti delle diverse stagioni ci sono stati sempre dei problemi.”

Comments

comments