Il giornalista, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Nella trattativa per Osimhen entrerebbe un calciatore e questo sarebbe Karnezis. Dovrebbe entrarne anche un altro e quest’ultimo sarebbe Ounas. I rapporti con il Lille potrebbero essere mantenuti anche in futuro dato che nel caso andasse via Koulibaly il Napoli punterebbe Gabriel. Ufficiale domani? Credo tra quattro o cinque giorni.”

Comments

comments