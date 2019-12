Giordano: “Questa è una squadra che non ha più alibi, dal punto di vista mentale è spenta”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Sulla partita del Napoli col Parma c’è poco da dire. Non è colpa di nessuno nè di Gattuso nè del suo predecessore. Questa è una squadra che non c’è più e che dal punto di vista mentale si è completamente spenta. E’ una squadra che non ha più alibi, non ci sono nemmeno più sistemi di gioco che tengano. Manca un regista e nessuno dei calciatori che ci ha provato è riuscito in questo compito, a me verrebbe la tentazione di farlo fare ad Elmas.

Credo che a Gennaio, affinché cada anche l’ultima barriera protettiva per la squadra, verrà preso un regista. Ieri ho visto Valencia-Real Madrid e il giovane Valverde mi è piaciuto, sarebbe stato da prendere al volo.”

Comments

comments