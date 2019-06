Giroud: “Sarri? A volte non ho capito le sue scelte”

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato del suo percorso con il Chelsea di Maurizio Sarri, durante un’ intervista ai microfoni de Le Parisien.

“È vero, in campionato ho avuto poche possibilità. Non è una cosa che mi ha fatto piacere, ma ho provato ogni volta a trasformare la mia frustrazione in energia positiva. Sono felice che Sarri sia riuscito a vincere il suo primo trofeo, la gente pensa che io possa avere il dente avvelenato con lui ma non è così. A volte non ho capito le sue scelte, poi sono andato a parlare nel suo ufficio e lui mi ha dato le sue spiegazioni. Quando Sarri ha voluto acquistare un giocatore che già aveva allenato a Napoli è stato un duro colpo da incassare per me, è stata la cosa più fastidiosa. Io ho sempre cercato di dimostrargli sul campo che, in alcune scelte, aveva sbagliato; ma ovviamente quando compri un giocatore a gennaio poi lo devi far giocare. Higuain è sceso in campo in campionato e io in Europa League, ma alla fine tutto è andato per il meglio col terzo posto e con la coppa.

