Giudice Sportivo: Bentancur squalificato tre giornate

Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni in merito alla finale di Supercoppa Italiana giocata ieri tra Lazio e Juventus.

Squalificato per tre giornate Rodrigo Bentancur che tornerà per la partita di campionato con il Napoli. Questo il comunicato ufficiale:

“Tre turni a Rodringo Bentancur per la doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)”.

Comments

comments