Sono arrivate questa mattina le decisioni del Giudice Sportivo dopo le quattro gare recuperate di Serie A, quelle che riportano in pari il numero delle partite.



Calciatori espulsi

Una giornata: Borini (Verona), Cigarini (Cagliari)

Calciatori non espulsi

Una giornata: Ceppitelli (Cagliari), Pasalic (Atalanta), Marlon (Sassuolo)

Una giornata anche al tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini per aver “criticato con vemenza l’operato del Var.” L’allenatore non sarà in panchina contro la Lazio.

