Giuntoli a Sky: “Dopo Politano non arriverà più nessuno”

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky prima di Napoli-Juventus; di seguito le parole del direttore sportivo azzurro.

“In queste serate la classifica non conta, entrambi ci giochiamo molto. Siamo in corsa su due obiettivi prefissati su tre. Per quanto riguarda il mercato, dopo l’arrivo di Politano credo che non arriverà più nessuno, saremo vigili ma siamo anche già soddisfatti degli acquisti fatti.

Mateta? Non è nostra intenzione andare ancora sul mercato, ma se ci saranno opportunità le coglieremo al volo.“

