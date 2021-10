Giuntoli a Sky: “Insigne vuole restare, stiamo parlando con il suo agente”

Il club ha i suoi parametri, Lorenzo è il nostro capitano. Noi vogliamo che resti, lui pure perchè è napoletano. Stiamo parlando con il suo agente e non ci faremo turbare da vari discorsi. Se l’agente va nella sede dell’Inter a parlare di Lorenzo probabilmente avrebbe potuto fare in modo diverso. Se è andato a parlare lì è stato per altro.

Il mister cerca di dare la giusta impronta e con le cinque sostituzioni si può far rifiatare qualcuno, anche per 20 minuti come capita con Insigne. Spalletti cerca sempre di mantenere uno zoccoko duro per tenere la astuta di grande livello.

Oggi Meret è titolare, domenica è stato fuori per scelta tecnica. Anche il mister lo alternerà come fa con gli altri e come fatto gli altri anni. E’ sereno”.