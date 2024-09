Grande Aminei: 50 anni di successi celebrati a Palazzo Petrucci

Una grande famiglia, un traguardo professionale, tanti amici affezionati in una location da sogno

Una festa esagerata a Palazzo Petrucci per la Grande Aminei che ha celebrato i 50 anni di attività. Un’impresa che con il passare del tempo si è consolidata sempre più come eccellenza partenopea. Tutto nacque da un’intuizione di Michele Pengue che nel 1974 fondò l’Agenzia Aminei che diventò un punto di riferimento in ambito assicurativo di Napoli e provincia. Palazzo Petrucci ha ospitato un evento clamoroso. Filippo Pengue e Pino Martorelli si sono dimostrati splendidi padroni di casa per i 250 invitati. Ospite d’onore il fondatore Michele, che nonostante adesso rifugga le occasioni mondane non ha voluto far mancare la sua preziosa presenza portando un messaggio importante: “Per resistere tanti anni bisogna lavorare con passione ed amore”.

“Sapete perché si chiama Grande Aminei? Il motivo non è così scontato – stuzzica la platea Pino Martorelli – siamo partiti dal concetto che il nostro team è una famiglia quindi volevo che anche all’esterno trasparisse la nostra vocazione per questo lavoro e così quando abbiamo creato una struttura più ampia nel 2018 ho pensato al Grande Torino. Quell’aggettivo associato alla squadra granata mi ha illuminato ed ho pensato che era il più adatto a comunicare il nostro spirito e la nostra voglia di crescita professionale. Grande Aminei opera con professionalità ed abnegazione. Siamo una squadra affiatata e vincente”.

50 anni di attività sono un viaggio straordinario nel mondo dell’assicurazione, Grande Aminei è anche una storia di dedizione, innovazione e soprattutto passione. Attraverso decenni di cambiamenti e sfide, Michele e successivamente Filippo Pengue, Pino Martorelli e più tardi Giovanni Di Stefano, Francesco Buonomo e Salvatore Moreno hanno accolto la sfida generazionale, mantenendo viva la missione di offrire un servizio impeccabile, umano, con uno sguardo sempre attento anche alle innovazioni tecnologiche che si sono presentate in un mercato caratterizzato da forti cambiamenti. Oltre allo staff dell’Agenzia Grande Aminei sono tanti gli amici ed i clienti presenti al Gran Gala di Palazzo Petrucci. “Volevo che fosse una festa – ci racconta Filippo Pengue – e così è stato. Ringrazio Edo Trotta e lo Chef Lino Scarallo che ci hanno accolto in una location magica rendendo il nostro anniversario unico. Il legame con UnipolSai è forte e per questo la presenza del Direttore Reti Simone Tarchiani, del Direttore Commerciale Claudio Belletti, del Direttore Comunicazione e media Vittorio Verdone, del Direttore Distretto Sud Ciro Rizzo, della direttrice linea Retail Daniela D’Agostino e del Direttore Generale Unipolrental Andrea Compiani mi hanno commosso. A proposito di legami indissolubili per la nostra crescita è stato fondamentale Roberto Vozzo che è il nostro Direttore amministrativo dal 1984, encomiabile in 40 anni di onorato servizio”.

Tanti gli amici di Grande Aminei che sono passati anche solo per un saluto. Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio insieme a tutta la squadra dell’emittente napoletana. Carlo Alvino, Paolo Del Genio, Emanuele Calaiò, Fabio Cannavo, Marcello Calvano e Vincenzo Perna. L’Amministratore delegato del Napoli Basket Alessandro Dalla Salda. Per il Monte dei Paschi di Siena il direttore, Caterina Barraco e il gestore small business Simona De Palma.

La giornalista Valeria Grasso, il Direttore Bancassicurazione Angelo Galetti, Lino De Michele di DEAN spa, i fratelli Bruognolo Gianni, Lino, Valerio ed Emanuele.

Una festa spettacolare, un successo che andava celebrato, i primi 50 di una grande impresa napoletana che guarda al futuro con serietà, responsabilità ed ottimismo.

