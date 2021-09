Gravina a Secondigliano: “Il calcio straordinario veicolo di valori positivi”

Il presidente federale, Gabriele Gravina è intervenuto alla cerimonia di consegna dell’impianto ‘Ottorino Barassi’ all’Associazione ‘Insieme tra la gente’ a Secondigliano.



“Dobbiamo vincere la partita più importante, quella contro l’illegalità. È stato il risultato di un grande lavoro di squadra. La FIGC è attenta alle esigenze del territorio, ma soprattutto supporta tutte le iniziative di sviluppo in favore dei giovani. Vogliamo creare le condizioni migliori per l’educazione delle future generazioni, per questo è nostra intenzione realizzare in Campania la nostra prima Accademia sportiva”.

