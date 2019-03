Hagmayr: “Il Napoli è favorito per la vittoria dell’Europa League ma il Salisburgo può ostacolare il cammino”

Durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio”, in onda su Radio CRC Targato Italia è intervenuto Max Hagmayr, procuratore portiere austriaco Stankovic:

“Verrò con la squadra a Napoli perchè sono molto curioso di vedere come il Salisburgo affronterà il Napoli. La gara di andata sarà difficile per il Napoli perchè il Salisburgo ha un allentore molto bravo Marco Rose. La squadra ha una preparazione atletica ottima ma il Napoli resta una delle squadre più forti. Il gruppo viene prima di ogni cosa. Nel pressing, il Salisburgo è molto potente. Hanno preso a modello il pressing del Liverpool che ha fatto scuola tra gli allenatori tedeschi. Ciò che fa il Salisburgo con il suo allenatore è speciale perchè sanno fare anche goal. Stankovic non gioca in Europa League perchè c’è un accordo tra giocatore e allenatore nonostante siano molto contenti di lui. L’anno prossimo giocherà tutte le partite. Dal mio punto di vista, il Napoli è favorito per la vittoria dell’Europa League anche se il Salisburgo può ostacolare il cammino dei napoletani”.

