Hamsik: “Posso solo ringraziare il Napoli. Scudetto unico rammarico”

Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della conferenza stampa che precede la partenza per la Cina.

“Sono emozionato, mi sta aspettando qualcosa di nuovo. Vediamo come andrà. Una nuova avventura in un paese di cui non conosco nulla. Ma sono molto positivo, non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo dell’interesse del Dailan mi sono messo subito in contatto con Carrasco per avere delle informazioni. Avrò comunque un po’ di tempo per familiarizzare con i compagni.

Il saluto? E’ stato più semplice per me scrivere un post, sapete tutti che sono uno di poche parole. Infatti per scrivere quel messaggio ci ho messo tre giorni senza dormire. Sono state parole di cuore. Posso solo ringraziare il presidente ed i tifosi del Napoli, mi hanno reso parte di una famiglia di cui non mi dimenticherò mai. Ne sono orgoglioso. Non ho pianto, ma ho scritto quello che sentivo. Spero di piangere quando tornerò a Napoli e mi farò un giro di campo come si deve.

Il momento più bello? Non ti so dire, ma la prima coppa dopo 25 anni che a Napoli non si vinceva non si scorda mai. Tutto quello che è successo, le feste, poi le qualificazioni in Champions. Ci è mancato solo la vittoria del campionato, è l’unico rammarico che mi resta di questa avventura a Napoli.

Juventus? Non è mai stata fatta. Non potrei mai fare una cosa del genere al Napoli. La più vicina a me è stata il Milan, ma io non ho mai voluto lasciare il Napoli. Mi sentivo bene con questa maglia, la sentivo mia, mi sono sempre sentito bene a Napoli.

Insigne? E’ giustissimo come capitano. E’ napoletano, ci tiene a questa maglia. Spero che resti a Napoli per tanti anni e che batta il mio record di presenze. Ne sarei molto contento”.

