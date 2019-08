Higuain: “Sono attaccato alla Juventus. Vittoria meritata”

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Napoli.

“E’ stata una montagna russa. Loro hanno fatto due gol velocemente, questo non può succedere. Noi siamo usciti dalla partita e loro hanno pareggiato, ma alla fine è andata così. E’ una vittoria importantissima, dobbiamo migliorare delle cose, ma abbiamo dato tutto in campo e alla fine è arrivata la ricompensa. Io sono venuto con la motivazione per restare qui. Sono attaccato a questa maglia, a questa società, a questi tifosi. Dal primo secondo che sono arrivato avevo la fissa di rimanere”.

