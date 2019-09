Higuain: “Vittoria meritata col Napoli, seppur con lo sfortunato autogol di Koulibaly”

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, in cui è tornato anche sulla vittoria ai danni del Napoli.

“È stata una partita da forti emozioni, eravamo partiti bene, portando la sfida sulla strada che volevamo e segnando tre gol in 60 minuti. Poi è arrivato il calo di energia e mentale e sono arrivati i loro gol in 10 minuti. La vittoria però è stata meritata, seppur con lo sfortunato autogol di Koulibaly.

Voci di mercato in estate? Sinceramente quando sono tornato nessuno mi ha detto nulla, io volevo lavorare qui per dimostrare il mio valore. Fin dal primo giorno volevo restare alla Juventus e sono contento di essere rimasto in questa grande società, con una super tifoseria. Sono molto felice”.

