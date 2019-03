Il terzino del Napoli, Elseid Hysaj, ha commentato in mixed zone la sconfitta con la Juventus.

“Fallo Meret? C’è rammarico l’arbitro doveva andare a vedere il Var, se non c’è contatto non è fallo. Europa League? Bisogna ripartire subito dalle cose fatte bene oggi. Ora dobbiamo concentrarci e fare bene. Più forti della Juve? Di sicuro ce la giochiamo ed alla grande, non so se siamo più forti ma siamo contenti”

