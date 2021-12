I focus. Napoli: attacco con le polveri bagnate, dal 17 ottobre in gol su azione solo Mertens

Stadio Maradona 17 ottobre 2021: il Napoli nell’ottava giornata di campionato conquista l’ottava vittoria consecutiva battendo 1-0 il Torino con un gol di Osimhen.

Fino alla gara con il Torino, nelle prime otto giornate, il Napoli ha segnato 19 gol dei quali 11 con gli attaccanti (5 Osimhen, 2 Lozano, 2 Insigne entrambi su rigore, 1 Petagna, 1 Politano) e 9 con centrocampisti e difensori (2 Fabiàn, 2 Zielinski, 2 Koulibaly, 2 Rrahmani, 1 Elmas).

Dopo quella gara in campionato è iniziata anche la crisi degli attaccanti azzurri, eccezion fatta per Dries Mertens.

Infatti nelle ultime undici gare di campionato il Napoli ha segnato 16 gol dei quali 9 con centrocampisti e difensori (4 Zielinski, 3 Fabiàn, 1 Elmas, 1 Di Lorenzo) e 7 con gli attaccanti (5 Mertens e 2 con Insigne entrambi su rigore).

In pratica nelle ultime undici gare tra gli attaccanti solo Mertens è andato in gol su azione (5 gol in 456 minuti giocati, 1 gol ogni 91,2 minuti), accompagnato da un preoccupante digiuno degli altri calciatori che completano il reparto:

Insigne: 2 gol entrambi su rigore in 527 minuti, il gol su azione in campionato manca dalla scorsa stagione;

Lozano: 0 gol in 708 minuti;

Osimhen: 0 gol in 336 minuti;

Ounas: 0 gol in 185;

Petagna: 0 gol in 334 minuti;

Politano: 0 gol in 428 minuti.

Comments

comments