I Galacticos – Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa nel post partita di Napoli-Lazio, ha dato importanti aggiornamenti sugli infortunati.

“I giocatori non si divertono a stare in tribuna. Maksimovic probabilmente sarà a disposizione tra domani e dopodomani. Domani Koulibaly farà l’ennesima risonanza e valuteremo. Mertens sente ancora dei piccoli fastidi. Allan domani sarà ancora a riposo e poi ricomincerà con la squadra. Ghoulam ancora non sta benissimo. “

