I numeri a volte dicono più di tante parole, ne può bastare solo una: Equilibrio

Il risultato non lascia spazio a molte parole. A volte i numeri non sono aridi e noiosi ma raccontano emozioni.

C’è però una parola su tutte che sembra descrivere il momento del Napoli: Equilibrio.

Otto gol fatti, nessuno subito nelle prime due partite di questa nuova stagione.

Avversarie non trascendentali ma nel passato (anche recente) spesso il Napoli non riusciva a fare così bene le due fasi di gioco neppure contro squadre nettamente inferiori.

Oggi Gattuso sembra aver trovato la chiave di volta che chiude, con la sua forma, la serie degli altri elementi costruttivi disposti uno a fianco dell’altro.

Osimhen è un calciatore di livello superiore, dotato di qualità fisiche e tecniche straordinarie e fa giocare meglio tutta la squadra, non solo i compagni di reparto.

La strada è lunga e siamo solo all’inizio ma l’umore è alto e la gamba c’è.

Sarà divertente scoprire dove ci porterà questo nuovo viaggio con la speranza di ritrovarci tutti insieme, perché senza i tifosi anche sei gol hanno meno gusto.

