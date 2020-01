I precedenti di Napoli-Fiorentina. Quella partita giocata il 18 gennaio, la terza sfida tra Gattuso e Iachini

Nella ventesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020 il Napoli affronta al San Paolo la Fiorentina, sabato 18 gennaio alle ore 20:45.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 81 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Napoli che hanno visto il Napoli segnare 110 gol (1,36 gol a partita) contro i 77 della Fiorentina (media 0,96 gol a partita). Questo il bilancio delle precedenti sfide:

VITTORIE NAPOLI: 38 (46,91%) – ultima l’1-0 del 15 settembre 2018 con il gol di Insigne.

(46,91%) – ultima l’1-0 del 15 settembre 2018 con il gol di Insigne. PAREGGI: 26 (32,10%) ultimo lo 0-0 del 10 dicembre 2017.

(32,10%) ultimo lo 0-0 del 10 dicembre 2017. VITTORIE FIORENTINA: 17 (20,99%) – ultima l’1-0 del 23 marzo 2014 con il gol di Joaquin.

La prima sfida in assoluto è stata giocata allo stadio Arenaccia di Napoli il 28 ottobre del 1928 e gli azzurri hanno vinto 7-2.

Sono 25 i precedenti giocati nel mese di gennaio e il Napoli ne ha vinti 11 (7 in casa), pareggiati 6 (4 in casa) e persi 8 (2 in casa). C’è anche un precedente giocato il 18 gennaio nel 1970 a Firenze e il Napoli ha vinto 2-1 con i gol di Bianchi (N), Improta su rigore (N) e Ferrante.

Sono invece 8 i precedenti giocati alla ventesima giornata e il bilancio è in parità con tre vittorie casalinghe a testa e 2 pareggi.

Da allenatori Iachini ha affrontato il Napoli 13 volte (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), mentre Gattuso la Fiorentina 4 volte (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Gattuso-Iachini sono al loro terzo confronto diretto e i primi due sono terminati con un pareggio e una vittoria del tecnico dei partenopei.

