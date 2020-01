I precedenti. In Coppa Italia a Napoli bilancio in perfetta parità con la Lazio

Nei quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, gara unica ad eliminazione diretta, il Napoli affronta la Lazio allo stadio San Paolo martedì 21 gennaio alle ore 20:45.

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 76 i precedenti tra le due squadre giocati in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 35 – ultima il 2-1 del 20 gennaio 2019 con i gol di C allejon (N), Milik (N) e Immoble (L);

– ultima il 2-1 del 20 gennaio 2019 con i gol di C allejon (N), Milik (N) e Immoble (L); PAREGGI: 16 – ultimo l’1-1 del 5 novembre 2016 con i gol di Hamsik (N) e Keita (L);

– ultimo l’1-1 del 5 novembre 2016 con i gol di Hamsik (N) e Keita (L); VITTORIE LAZIO: 25 – ultimo il 4-2 del 31 maggio 2015 con i gol di Parolo (L), Candreva (L), Higuain (N), Higuain (N), Onazi (L), Klose (L).

In Coppa Italia sono invece 9 i precedenti giocati in casa del Napoli terminati con questo bilancio:

VITTORIE NAPOLI: 4 – ultima l’1-0 del 29 gennaio 2014 con il gol di Higuain;

– ultima l’1-0 del 29 gennaio 2014 con il gol di Higuain; PAREGGI: 1 – l’1-1 del 17 gennaio 2008 con i gol di Tare (L) e Domizzi(N);

– l’1-1 del 17 gennaio 2008 con i gol di Tare (L) e Domizzi(N); VITTORIE LAZIO: 4 – ultima l’1-0 dell’8 aprile 2015 con il gol di Lulic.

Napoli e Lazio si sono affrontate 17 volte nel mese di gennaio, terminate con 8 vittorie del Napoli (3 in casa), 3 pareggi (1 a Napoli) e 6 vittorie della Lazio (3 in trasferta). In particolare in Coppa Italia sono due i precedenti giocati nel mese di gennaio terminati con una vittoria degli azzurri e un pareggio.

Simone Inzaghi da allenatore ha sfidato il Napoli 7 volte rimediando 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Gattuso da allenatore ha affrontato 8 volte la Lazio e ha ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Gattuso-Inzaghi da allenatori si sono sfidati 8 volte e il bilancio è di 3 vittorie di Gattuso, 3 pareggi e 2 vittorie di Inzaghi.

