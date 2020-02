I precedenti in Coppa Italia. Seconda sfida in semifinale per Inter e Napoli

Nella semifinale della Coppa Italia 2019-20 il Napoli affronta l’Inter. Partita di andata a San Siro mercoledì 12 febbraio, ritorno al San Paolo giovedì 5 marzo. L’altra semifinale è Milan-Juventus. Le squadre vincenti si qualificano per la finale in programma a Roma mercoledì 13 maggio.

Tra Serie A e Coppa Italia tra Inter e Napoli sono 81 i precedenti giocati a Milano, terminati con questo bilancio:

VITTORIE INTER: 54

PAREGGI: 18

VITTORIE NAPOLI: 9.

Per quanto riguarda la Coppa Italia è in assoluto la sfida numero 11 tra le due, con il Napoli che ha segnato 9 gol (media 0,92 a partita) contro i 13 segnati dall’Inter (media 1,18 a partita). Questo il bilancio:

VITTORIE INTER: 5 (3 a Milano) – ultima il 2-0 al San Paolo del 19 gennaio 20165 con i gol di Jovetic e Ljajic;

(3 a Milano) – ultima il 2-0 al San Paolo del 19 gennaio 20165 con i gol di Jovetic e Ljajic; PAREGGI (prima di passare ai rigori): 4 (1 a Milano) – ultimo lo 0-0 del 26 gennaio 2011;

(1 a Milano) – ultimo lo 0-0 del 26 gennaio 2011; VITTORIE NAPOLI: 2 (entrambe al San Paolo) – ultima l’1-0 del 4 febbraio 2015 con il gol di Higuain.

Napoli e Inter si sono già sfidate in semifinale nella stagione 1996-97. La gara di andata giocata è terminata 1-1 con i gol di Zamorano (I) e Cruz (N). Stesso risultato di 1-1 anche al San Paolo con i gol Zanetti (I) e Beto (N). Dopo i supplementari decisivi i rigori. Tutti in gol quelli del Napoli (Milanese, Caccia, Caio, Turrini, Boghossian), mentre l’errore di Paganin condanna l’Inter all’eliminazione dopo i rigori realizzati da Zamorano, Djorkaeff e Pistone. Il Napoli perderà poi la doppia finale con il Vicenza (1-0 al San Paolo e 0-3 in Veneto).

Da allenatore Gattuso ha sfidato l’Inter 5 volte e ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Conte, sempre da allenatore ha sfidato il Napoli 9 volte e ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

L’unico precedente da allenatori tra Gattuso e Conte è la gara di andata Napoli-Inter del campionato in corso e giocata al San Paolo il 6 gennaio 2020 vinta dai nerazzurri per 3-1.

