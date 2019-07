I precedenti. La sfida tra Napoli e Cremonese manca dal lontano 1999

Questo pomeriggio alle ore 17:30 al campo sportivo di Carciato il Napoli gioca la sua ultima amichevole in Trentino. Avversario la Cremonese di mister Rastelli.

In totale sono 29 i precedenti tra le due squadre che si sono affrontate in Coppa Italia, nei campionati di Serie A e Serie B ma ami in amichevole.

Questo il bilancio complessivo delle sfide tra Napoli e Cremonese:

VITTORIE NAPOLI: 14

PAREGGI: 10

VITTORIE CREMONESE: 5.

L’ultima sfida tra le due squadre risale al 13 giugno 1999 quando nell’ultima giornata del campionato di Serie B 1998-99 il Napoli ha battuto i grigiorossi al San Paolo per 2-1 con la doppietta di Turrini per il Napoli e il gol segnato nei minuti finali dai lombardi con Puaca.

